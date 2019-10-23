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23 Ekim 2019 Çarşamba 11:46:14 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:47:37

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesi kimdir?

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesi kimdir? magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Alattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu için düzenlenen sürpriz yaşgünü partisine katıldı. Bunun üzerine Kadayıfçıoğlu ailesi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi ve babası kimdir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ailesi magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesi kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Alattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu için düzenlenen sürpriz yaşgünü partisine katıldı. Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KADAYIFÇIOĞLU AİLESİ KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ve annesi cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Ceyda Kadayıfçıoğlu'dur.

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu, denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronudur. Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştır.

CEYDA KADAYIFÇIOĞLU'NUN YAŞ PARTİSİ

Chin Chin'in patronu Aslı Pehlivanlar'ın yakın arkadaşı için hazırladığı partide Çilingiroğlu, pastasının mumlarını üflerken Kadayıfçıoğlu'na eşlik etti, gecenin ilerleyen dakikalarına kadar da partide kaldı. Çilingiroğlu'nun müstakbel kayınvalidesine taşlı bir küpe hediye ettiği öğrenildi.

'BUGÜN FLÖRT YARIN EŞ OLUR'

Zehra'nın sevgilisiyle nisan ayında tanışan ünlü şarkıcı, “Damat adayını beğendiniz mi” sorusuna “Her şey kısmet. Bugün flört olur, yarın eş olur, olmaz, ayrılır. Başka bir erkek arkadaş olur, hayat bu” yanıtını vermişti. 

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