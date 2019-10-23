Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesi kimdir?

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KADAYIFÇIOĞLU AİLESİ KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ve annesi cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Ceyda Kadayıfçıoğlu'dur.

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu, denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronudur. Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştır.

CEYDA KADAYIFÇIOĞLU'NUN YAŞ PARTİSİ

Chin Chin'in patronu Aslı Pehlivanlar'ın yakın arkadaşı için hazırladığı partide Çilingiroğlu, pastasının mumlarını üflerken Kadayıfçıoğlu'na eşlik etti, gecenin ilerleyen dakikalarına kadar da partide kaldı. Çilingiroğlu'nun müstakbel kayınvalidesine taşlı bir küpe hediye ettiği öğrenildi.

'BUGÜN FLÖRT YARIN EŞ OLUR'

Zehra'nın sevgilisiyle nisan ayında tanışan ünlü şarkıcı, “Damat adayını beğendiniz mi” sorusuna “Her şey kısmet. Bugün flört olur, yarın eş olur, olmaz, ayrılır. Başka bir erkek arkadaş olur, hayat bu” yanıtını vermişti.