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20 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 23:35:45

Akıncılar hayranlığı

Burak Özçivit, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin özel gösterimine katıldı.

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu, Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar'ın hikayesinin anlatıldığı filme hayran kaldı.

'TÜRKLER GELİYOR' HEYECANI

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, cuma günü tüm Türkiye’de seyirciyle buluşan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncuları düzenlenen ekip gösteriminde filmi birlikte izledi.

Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu edinen filmin oyuncuları Emre Yıldırım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay ve Hakan Örge büyük bir keyifle filmi izledi.  ‘Kuruluş Osman’ oyuncuları Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi isimler de ‘Türkler Geliyor’ ekibinin heyecanını paylaştı.

ARKADAŞLARI SİNEMA KAPATTI

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminde rol alan Seray Kaya, filmi ailesi ve dostlarıyla Zorlu’da izledi. Annesi ve abisiyle birlikte filmini izleyen güzel oyuncuya arkadaşları da sürpriz yaptı. Kaya’nın yaklaşık 20 arkadaşı sinemanın özel bir bölümünü kapatarak güzel oyuncuya sürpriz yaptı. Oyuncu daha sonra sevincini Instagram hesabından paylaşarak sevincini gösterdi.

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