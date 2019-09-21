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21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:35:30

Aile genişliyor

İbrahim Kutluay’la evliliğinden 2 çocuk sahibi olan Demet Şener’in, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığı iddia edildi. Hamilelik haberleri üzerine eski manken, Şimdilik değilim’ dedi.

İbrahim Kutluay’la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti. 13 yaşında İrem ve 10 yaşında Ömer adında 2 çocuğu olan Demet Şener’in üçüncü kez anne olmak istediği hatta hamile olduğu iddia edildi. Dün sabah bir televizyon programına açıklama yapan 42 yaşındaki manken, ‘Şu an hamile değilim. Olduğunda zaten çıkar açıklama yaparım’ diyerek üçüncü çocuğa niyetli olduklarını dile getirdi.

CENK, BABA OLMAK İSTİYOR’

Eşi Küpeli’yle birlikte her sabah düzenli olarak en az 8 kilometre yürüyüş yapan Şener’in anne olmaya hazırlandığı için folik asit de aldığı iddia edilmişti. Folik asiti bitkisel hap ve besinler yoluyla aldığı konuşulan eski mankenin yakın çevresine ‘Cenk sayesinde çok mutluyum. O baba olmak istiyor. En kısa zamanda ailemizi genişleteceğiz’ dediği öğrenildi.

HAZİRAN AYINDA EVLENDİLER

13 yaşında İrem ve 10 yaşında Ömer adında 2 çocuğu olan Demet Şener, Cenk Küpeli’yle haziran ayında nikah masasına oturdu. Aile arasında sade bir törenle evlenen çiftin, Küpeli ailesiyle arasının açık olduğu iddia edildi.

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