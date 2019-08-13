Ağzını fena bozdu

Abartılı sahne kıyafetleriyle olay olan Diva, bu kez sade bir elbise tercih etti. Yeşil renkteki sahne kıyafetiyle göz kamaştıran Diva, bir ara da seyircilerin arasına girerek düet yaptı.

Güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı olarak gösterilen Bülent Ersoy, konser için gittiği Bodrum’da orkestrasına sinirlendi. Tüm salonun tıklım tıklım dolduğu konserde Diva sahneye çıkmak üzereyken canlı performans yerine playback giren orkestra, Diva’nın gazabına uğradı. Başlayan müziği susturan Bülent Ersoy, “Salak bunlar gerçekten salak. Niye açık veriyorsun, madem başladın içerden okuyormuş gibi geleceğim sizlere yedireceğim canlı performansmış gibi” diyerek isyan etti.