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01 Nisan 2020 Çarşamba 10:10:25 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 10:14:05

Acun Ilıcalı Türkiye'nin karantina sürecini değerlendirdi: Gurur duyuyorum!

Acun Ilıcalı, Survivor programının çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Dün akşam Survivor 2020 Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, samimi açıklamlarda bulundu.

Acun Ilıcalı, ‘Dünyanın birçok ülkesinde akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkmak yasaklandı, bunun nedeni yağma olması. Türkiye’de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ülkemle gurur duyuyorum’ dedi.

İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları...

Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım.

Bu mutluluğu, bu gururu, bu farkı sizin de yaşamanızı istiyorum. Dünyanın birçok yerinde karantinalar oldu. Bu karantina sürecinde de insanlar evlerine girdiler, evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bütün dünya için bizim yaşadığımız şartlar söz konusu!

YURT-DIŞINDA YAĞMALAMA BAŞLADI!

Fakat arada şöyle bir fark var, dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Belli bir saatten sonra sokağa çıkarmıyorlar insanları... Buradaki çok önemli sebep de şu; Dükkanların ve iş yerlerinin yağmalanmasından korkuyorlar, bu konuda bir güvence yok.

Amerika’da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı ciddi anlamda uygulanıyor akşamları, dediğim gibi bunun en önemli sebebi de insanların mağazaları yağmalamaya başlamasından doğan endişe!

GERÇEKTEN AZİZ BİR MİLLETİZ

Avrupa’da bile mağazalar, vitrinler tahtalarla kapatılıyor. Bu bahsettiğim ülkelerden biz çok zengin değiliz, ama baktığımız zaman böyle bir riski bizim ülkemiz de hiçbir zaman yaşamıyoruz. Böyle bir içgüdümüz de yok.

Millet olarak bu konularda çok farklıyız. ‘Hadi bunu yağmalayayım, böyle bir durum varken bunu fırsata çevireyim’ diye bir olay Türkiye’de yaşanmıyor. Gerçekten aziz bir milletiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu zor günleri de inşallah hep beraber aşıp, iyi günlere ulaşacağız.

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