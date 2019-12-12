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12 Aralık 2019 Perşembe 07:37:59 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 08:16:21

ABD'li model Gigi Hadid: Salona gidip spor yapamam

ABD'li model Gigi Hadid, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Hadid, "Spor salonuna gidip koşu yapamam, ölmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

ABD'li model Gigi Hadid, Condé Nast Traveller dergisinin sorularını yanıtladı.

Mesleği gereği sürekli ulaşım halinde olan Hadid, "Geziler sırasında formunuzu nasıl koruyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Spor salonuna gidip koşu yapamam, ölmeyi tercih ederim. Çocukluğum dış mekanlarda geçti. Bu nedenle her yere bisikletle giderim ve fırsat buldukça yüzerim.

Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Hadid, yatakta verdiği üstsüz pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Hadid'in "Günaydın Paris" notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi görmüştü.

Model, kariyer hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hadid, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kariyerimle ilgili verdiğim en büyük karar, doğru menajeri bulmak... 17 yaşında genç bir model olarak başladığımda, ajansıma gidip, "Bu kişi benim için çalışmıyor. Benim daha yol gösterici ve vizyonu olan birine ihtiyacım var" demek zorunda kalmıştım.

New York’a taşındığımda okuluma devam ediyordum ve model olarak da desteklendiğimi hissediyordum. Yeni şirketim beni sektöre itti, bana çok şey öğretti ve nasıl kararlar almam gerektiğini açıkladı.

Son karar her zaman benimdi ama süreci çok iyi öğrenmiştim. Kariyerimin başlangıcında, öncelikli olduğumu biliyordum. Bu nedenle burada olmalı ve kendimi kanıtlamam gerektiğinin bilincindeydim.

Yıllarca "Evet" dedikten sonra, sanırım biraz yorulmuştum. Daha sonra yapılan programlarla planlı ilerlemeye başladım. Bu dönemde özellikle çiftliğimde vakit geçirip, dengemi sağladım.

Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Elbette iniş çıkışlarım oluyor. Kendim hakkında da çok şey öğrendim; kendime dürüst olmayı, kendimi korumayı, kutlamayı ve gerektiğinde iddialı olmayı… Çünkü ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor.

İnsanlar sizi yargılıyor. Küçücük bir hatanız nedeniyle başlıklar ya da fikirler görüyorsunuz. İnsanlara nazik davranmaya çalıştım ama bu beni suiistimal etmelerine izin verdim anlamına gelmiyor.

Her zaman feministtim çünkü annemin kendi hayatını kontrol altına fazlasıyla aldığını gördüm. Annemle babam boşanmış olsalar da bu durumun negatif yönlerini asla bana yaşatmadılar.

Her zaman birbirlerini desteklediler bu da bana annemdeki gücü gösterdi. Genç yaştayken insanlar arasında bir köprü olmak istediğimi anladım. Böylece de feminist olmayı seçtim.

 

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