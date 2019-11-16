16 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:12:17
4 yıl sonra ilk fotoğraf
Ünlü oyuncu Şilan Makal, 4 yıldır aşk yaşadığı Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'yla sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı.
Şener Özbayraklı ile aşk yaşadıklarını itiraf eden oyuncu, “4 yıldır güzel giden bir ilişkimiz var. Bu tarz şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyoruz” demişti. Oyuncu, önceki akşam rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye gelen sevgilisiyle poz paylaşarak takipçilerini şaşırttı.
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