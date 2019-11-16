4 yıl sonra ilk fotoğraf

Şener Özbayraklı ile aşk yaşadıklarını itiraf eden oyuncu, “4 yıldır güzel giden bir ilişkimiz var. Bu tarz şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyoruz” demişti. Oyuncu, önceki akşam rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye gelen sevgilisiyle poz paylaşarak takipçilerini şaşırttı.