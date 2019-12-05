05 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 09:09:33
'21 günde nasıl değiştim'
Güzel oyuncu Başak Sayan’ın ilk otobiyografik kitabı "Sen Değişirsen Her Şey Değişir", okurlarıyla buluştu.
Sayan’ın, kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını ve içsel yolculuğunda nelerle karşılaştığını tüm samimiyetiyle anlattığı kitap, bir hafta içinde çok satanlar listesine girdi. Sayan, “Kök inançların değişimi için yeterli 21 günlük çalışma programını okurlarla paylaşıyorum” dedi.
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