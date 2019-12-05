'21 günde nasıl değiştim'

Sayan’ın, kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını ve içsel yolculuğunda nelerle karşılaştığını tüm samimiyetiyle anlattığı kitap, bir hafta içinde çok satanlar listesine girdi. Sayan, “Kök inançların değişimi için yeterli 21 günlük çalışma programını okurlarla paylaşıyorum” dedi.