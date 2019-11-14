2. çocuk müjdesi

25 Ekim'de oğullarının birinci yaş gününü kutlayan çift, 'Şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse, 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı. Aslıhan Doğan'ın 5 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü futbolcu mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı.