14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:45:30
2. çocuk müjdesi
Geçen yıl 25 Ekim'de oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden ikinci çocuk haberi geldi.
25 Ekim'de oğullarının birinci yaş gününü kutlayan çift, 'Şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse, 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı. Aslıhan Doğan'ın 5 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü futbolcu mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı.
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