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20 Ocak 2020 Pazartesi 23:23:35 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 23:42:33

13 yıldır imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası 6'ncı kez İBB Meclisi'ne geldi

POP müziğin ünlü ismi Tarkan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar dosyası, 6'ncı kez Meclis'e geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun uygun görmeyip raporunu bu yönde hazırladığı imar değişikliği teklifi, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildi. Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin Meclis'e açıklama yapılmazken, Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.

İBB Meclisi'nin ocak ayı toplantılarında görüştüğü imar dosyaları arasında, Tarkan'ın dosyası da yer aldı. İBB'den daha önce 5 kez istediği imar iznini alamayan Tarkan, şansını altıncı kez denedi. 8 Şubat 2019 tarihinde İBB'ye başvuran Tarkan'ın imar dosyası Meclis gündemine yaklaşık 11 ay sonra gelebildi.

TARKAN'IN 13 YILLIK İMAR TALEBİ

Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon Tanıtım Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nin kuzeyinde ve cadde kenarında bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, altıncı kez başvurusunu tekrarladı.

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu teklifi uygun görmedi ve bu şekilde raporunu hazırlayarak Meclis'e sundu. Ancak rapor, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildi. Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin Meclis'e bir açıklama yapılmazken, Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.   

TARKAN NE İSTİYOR?

Tarkan, 5 bin 283 metrekare olan arazinin imar planlarında bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin yol alanı olarak ayrıldığını, son değişiklikler ile terk oranının yüzde 81'e çıktığını, kendisine 980 metrekare kaldığını iddia ederek, mağduriyetinin giderilmesini istemişti. Söz konusu arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmına ticaret alanı hakkı olan imar izin verilmesini talep etmişti.

"GEÇEN YIL TARKAN'IN AVUKATI OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİLER GELMİŞTİ"

Çevre sakinleri de Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan bu arazinin akıbetini merak ediyor. Cavit Ustaoğlu, geçen yıl araziye avukatların gelip incelediğini belirterek, "Biz buranın bir an önce artık ne olursa olsun sonuçlanmasını istiyoruz. Çünkü burası kamuya açık alan olduğu için içeri girenler oluyor. Biz avukatız. Burayı kapatmaya geldik dediler. O zaman biz de kendilerine 'madem buraya araç giriyor, biz otopark olarak kullanalım size de belli bir kira verelim' dedik. Biz kendileriyle görüşelim, size dönelim dediler. Büyük ihtimalle Tarkan ile görüşeceklerdi. O diye hitap etmişlerdi. Geri dönmediler işte" şeklinde konuştu.

"BURAYA BAHÇE YAPSINLAR"

Cevatpaşa Mahallesi'nde Şükrü Taş ise, "Bu araziyi sorduğumuzda Tarkan'ın adı geçiyor. Başka kimsenin değil. Buranın neyine benzinlik yapacaklar. Bu arazinin halka açık bir şey olması lazım. Buraya bahçe yapsınlar. Bu mahalleye bahçe olsun. Sahibi varsa da belediye istimlak etsin. Burası bitmiş. Tarkan güzel bir şey yapıyorsa yapabilir. Kimse bir şey yapamaz yani" ifadelerini kullandı.

"TARKAN'A AİT OLDUĞUNU DUYMUŞTUK"

Serdar Kılıç, "Kesin deliller yoktu ama bu arazinin Tarkan'a ait olduğunu duymuştuk. Hatta az önce arkadaşla kendi aramızda konuşurken söyledim. Buradan yol falan geçti acaba istimlak durumu mu var demiştim" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Tarkan daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir'deki konseri sonrası kuliste biraraya gelmişti.

DHA

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