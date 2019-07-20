Serdar Ortaç rakamı duyunca '1 milyona razıyım' dedi

Serdar Ortaç, Didim'de bir otelde sahne aldı. Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, Reynmen’in YouTube’da üç günde 35 milyon izlenmesiyle ilgili konuştu.

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç önceki gün Didim'de bir otelde sahne aldı. Hayranları ile buluşan Ortaç, konser sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Serdar Ortaç, sosyal medya fenomeni, Reynmen'in (Yusuf Aktaş) yeni şarkısı 'Ela'nın 3 günde 35 milyon dinlenmesi sorulunca “Olabilir, ben 500 bin-1 milyon civarında seyrediliyorum mesela. Yıldız Tilbe ile yaptığımız düet 120 milyon izlenince çok şaşırmıştım. ‘Hadi canım, olamaz!’ demiştim. Çünkü bir futbol stadyumu 50 bin kişi alıyor. Son seçimde 8 milyon kişi oy verdi mesela. Ben bir milyona razıyım” dedi.