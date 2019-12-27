Üreten KOBİ'ye tam destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek. İmalat sanayiinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor. Yeni dönemde imalat sanayiindeki firmalarını uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almasını sağlayacak, güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Finansal destek sağlayan kurumların ve bankacılık sisteminin, imalat sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalarının güçlendirilmesi planlanıyor.Bu kapsamda, KOSGEB destekleri içinde imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e çıkarılırken, öncelikli imalat sanayiinin payı da yüzde 50'ye yükseltilecek. Bu alanda sağlanacak desteklerin yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçilecek. İmalat sanayiisi ve orta yüksek, yüksek teknolojili imalat sanayii sektörlerine yönelik KOSGEB desteklerindeki önceliklendirme devam edecek. Proje teklif çağrılarında da 11. Kalkınma Planı'nda yer alan sektörlere öncelik tanınacak.

Türkiye 2020'de 450 fuara ev sahipliği yapacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) 2020 yılı Fuar Takvimi belirlendi. Türkiye'de gelecek yıl, çeşitli alanlarda 450 fuar düzenlenecek. Tekstilden giyime, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa kadar birçok ürünün sergileneceği bu fuarların 136'sı uluslararası olacak. Gelecek yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşecek. Martta 81, nisanda 70, mayısta 11 fuar düzenlenecek. Eylülde 36, ekimde 68, kasımda da 51 fuar yapılacak. Söz konusu organizasyonların 193'ünün ev sahibi İstanbul olacak. İstanbul'u 32 fuarla İzmir, 27 fuarla Antalya, 25 fuarla Bursa, 23 fuarla Ankara, 14'er fuarla Adana ve Kocaeli takip edecek. Tarım ve hayvancılık konusunda 52 fuar, kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu sektörleri, 30 fuarla mobilya ve mobilya yan sanayii izleyecek. Gıdada 29, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konularında 28, kitap ve süreli yayınlarda ise 20 fuar yapılacak.

Bankaların yatırım kredilerine ilave teşvik

Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik, bankalar tarafından kullandırılan yatırım kredilerinde de ilave destek sağlanacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi uygulamasına ilişkin çalışmalara devam edilirken, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile destek kararı verilen yatırım projeleri için nakit desteği temin edilecek. Stratejik yatırımlar için faiz ve istihdam destekleri ise avantajlı oran, süre ve tutarlarda uygulanacak. Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkinleştirilerek bu yolla imalat sanayii sektörlerine kredi kullandırma imkanları artırılacak. İmalat sanayiinde hedef alt sektörler belirlenecek.

Patent seferberliği

İleri ve yeni teknolojilerde atılım için yeni stratejileri uygulamaya koyan Türkiye, bununla birlikte sınai mülkiyet ve patentli üretimi de artırmayı hedefliyor. Bu amaçla TÜBİTAK ve KOSGEB'in sağladığı desteklerin yanı sıra fikri emek sonucu oluşan ürünlerin toplumun her kesiminde ve eğitimin tüm kademelerinde benimsetilmesi için çalışmalar yoğunlaştırılacak