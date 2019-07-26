Köyüne dönene 100 bin lira hibe

Kırsal kalkınmayı geliştirmek ve tarımsal üretimi artırmak için yeni destek programı açıklandı. Söz konusu uygulama kapsamında çiftçilere ‘hibe’ desteği sağlanacak. Programda, tarımsal faaliyetlerin uzman kişilerce yapılmasını teşvik amacıyla, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden kişilere, sunacakları tarımsal projeler için 100 bin liraya kadar hibe verilecek. Bu çerçevede Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’ yürürlüğe girdi.

Dört pilot bölge belirlendi

Buna göre, başlangıç aşaması için Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin, pilot bölge olarak belirlendi. Söz konusu illerde, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlar, hibe için başvuru yapabilecek. Üniversite mezunu, alanında uzman bu kişiler, tarımsal projeleri için hükümetten 100 bin liraya kadar hibe alabilecek. Bu karar, bir yandan üretimi desteklerken, diğer yandan kırsal bölgelerin genç nüfusunu koruyacak ve köyden kente göçü engelleyecek.

Köye dönüş artacak

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, hibenin bir ‘reform’ niteliği taşıdığını ancak gerçekten üretim yapılıp yapılmadığının yakından denetlenmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, “Hibe aynı zamanda, köye dönüşe bir hareket oluşturur, bölgeleri bir çekim noktası haline getirir” dedi. Hüseyin Demirtaş, köylerin giderek ‘yaşlandığını’ belirtirken, hibe desteğiyle bu bölgelerin gençleşeceğini dile getirdi. Demirtaş, “Ancak eğitimli insanı köyde tutmak için altyapı lazım. Bu mezuniyet derecesindeki insanlara hastaneden kafeye, sinemadan tiyatroya kadar altyapı gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Temel şartlar neler?

Hibe desteği herkese verilmeyecek. Karara ilişkin yayınlanacak tebliğde, istenen koşullar ayrıntılı olarak yer alacak. Desteklerin ödenebilmesi için, hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek. Hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanılabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu projelere yönelik diğer hibe programlarına dahil olanlar, bu karar kapsamındaki desteklerden faydalanamayacak.

Hangi projeler desteklenecek?

Karar kapsamında; hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleriyle tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler hibe desteğiyle desteklenecek. Ayrıca bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler de hibe desteğinden yararlandırılacak.