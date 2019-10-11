KOBİ'lere dünyaya açılma fırsatı

  • Bist 100
    98780.4
  • Dolar
    5,8531
  • Euro
    6,4462
  • Altın
    281,9960
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Barış Pınarı Harekatı'nı kınamadık Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Barış Pınarı Harekatı'nı kınamadık
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı şehiti için başsağlığı mesajı Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı şehiti için başsağlığı mesajı
MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda toplamda 277 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda toplamda 277 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
Kırgızistan'da Türk piyanist Nihat Demirkol'dan Mehmetçik'e destek Kırgızistan'da Türk piyanist Nihat Demirkol'dan Mehmetçik'e destek
Geçici görevlendirmeyle geldiği Akçakale'de şehit düştü Geçici görevlendirmeyle geldiği Akçakale'de şehit düştü
11 yaşındaki Mazlum Güneş de YPG/PKK'nın kurbanı oldu 11 yaşındaki Mazlum Güneş de YPG/PKK'nın kurbanı oldu
ABD'de son dakika gelişmesi! İşte Trump'ın Barış Pınarı Harekatı planı ABD'de son dakika gelişmesi! İşte Trump'ın Barış Pınarı Harekatı planı
Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü
Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi
ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa'dan Fransa'ya tepki Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa'dan Fransa'ya tepki
Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz: Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz: Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var
Tarihçilerin Reisi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı Tarihçilerin Reisi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı
'Halk romancısı' Fakir Baykurt 'Halk romancısı' Fakir Baykurt
'Seyr-i Ahenk' sergisi açıldı 'Seyr-i Ahenk' sergisi açıldı
Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı
Ruslar'dan ABD'li Senatör Graham'a "Hulusi Akar" şakası Ruslar'dan ABD'li Senatör Graham'a "Hulusi Akar" şakası
Dorukhan müjdesi Dorukhan müjdesi
1 koltuk 4 aday 1 koltuk 4 aday
Kendi yolunu kendin çiz! Türkiye-Arnavutluk muhtemel 11’ler Kendi yolunu kendin çiz! Türkiye-Arnavutluk muhtemel 11’ler
Emery’den şok Özil raporu Emery’den şok Özil raporu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:53:31

KOBİ'lere dünyaya açılma fırsatı

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan teşvikler, dünyayı karış karış dolaşıp yeni pazarlar arayan KOBİ’leri ihracatçı hale getiriyor. Firmaların destekleri verimli kullanması gerekiyor.

İhracata başlamak ve global piyasa oyuncusu olmak hiç olmadığı kadar KOBİ'lerin gündeminde. Döviz kurlarını fırsata çevirmek isteyen şirketler, dünyayı karış karış dolaşıp yeni pazarlar arıyor. Bu kapsamda devlet desteklerinde de güncellemeler yapıldı.

SÜREKLİLİK ÇOK ÖNEMLİ 

Zira, dış pazarlara girmek firmalara avantaj sağladığı kadar rekabet, finans problemleri gibi engeller ve tehditler de içeriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan teşvikler hakkında bilgi veren Vizyon Destek Genel Müdürü Hakan Kotan, firmalara ihracatın her aşamasında destek sağlandığını söyledi. Buradaki asıl amacın, firmaların yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmesi olduğunu ifade eden Kotan, “Sağlanan teşvik ve desteklerde temel amaç, ihracatta karşılaşılan sorunları en aza indirmek ve işletmeleri ihracata teşvik etmek. Dolayısyla ekonomik büyümede ihracat ne kadar önemlisi ise ihracatta da teşvik ve destekler o kadar önemli. Her ne kadar teşvikler ile ihracat artırılmaya çalışılsa da, dış pazarlarda hayatta kalınabilmesi için süreklilik çok önemli. Firmaların devlet destekleri konusunda yeterince bilgi sahibi olması ve destekleri verimli kullanması ilk şart” dedi. 

BU DESTEKLERE BAŞVURU YAĞIYOR

- UR-GE Desteği

- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

- Yurtdışı Fuar Desteği

- Yurtiçi Fuar Desteği

- Marka Tescil Desteği

- İhracat Belgeleri Desteği

- Yurtdışı Kira Desteği

- Yurtdışı Tanıtım Desteği

- Rapor Desteği

- Yurtdışı Şirket Alımı Desteği

- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

- Tasarım Desteği 

BAŞVURURKEN BUNLARA DİKKAT

1- Türk Ticaret Kanunu'nun 124'üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari firmaların yapısının, limitet, anonim, kolektif, komandit olması gerekiyor. Şahıs firmasıysanız desteklerden yararlanamazsınız. 

2- İlgili firmanın faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili ihracatçı birliğine üye olunması zorunlu. 

3- Destek başvuruları için firmaların; belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması gerekiyor. 

4- Firmanın ihracatı artırmak amacıyla hedeflerinin netleştirmiş ve yol haritasını belirlemiş olması önemli. Sadece destek almak için yapılacak başvurular firmaya fayda sağlamıyor. 

5- Destekler ödeme esaslı olup, harcamaların öncelikle firma tarafından yapılması gerekiyor ödeme sonrası destek başvurularının yapılacağı dikkate alınmalı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ