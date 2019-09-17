KOBİ’lere e-ihracat eğitimi başlıyor

Türkiye genelinde TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek. Eğitim seminerleri; e-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracatla iş büyütme yolları ve Amazon’un sunduğu satış imkanları gibi başlıkları kapsıyor. Türkiye’nin 20 ilindeki 40 eğitim semineriyle 2019-2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. KOBİ’lerimize Avrupa’ya ihracat için Amazon platformunu nasıl kullanabileceklerini öğreteceğiz” diye konuştu.