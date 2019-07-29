Dünyaya açılan çok kazanıyor

ABD KALİTE TUTKUNU

ABD dünyada e-ticarete katılım oranı en yüksek olan ülke hiç kuşkusuz. En çok Amazon, Apple ve Wallmart üzerinden online alışveriş yapılıyor. Ülkedeki lojistik altyapının oldukça köklü oluşu e-ihracatçılar için büyük bir avantaj. Amerikalılar son derece bilinçli tüketiciler; kalite, fiyat kıyaslaması yapmayı iyi biliyorlar. Amerikan pazarına girmek istiyorsanız güven verici müşteri ilişkileri, hızlı teslimat ve kalite gibi standartları yüksek tutmanız gerek.

FRANSA VİTRİNE BAKIYOR

Fransa ise yurtdışından alışverişe pek sıcak bakmıyor. Yurtdışından online alışveriş yapanların oranı yüzde 15’te. Ancak yine de moda ve teknolojide iddialıysanız Fransız pazarına da sıcak bakabilirsiniz. Bu pazara girebilmek için sosyal medya hesaplarınızın, web sitenizin aktif ve kaliteli olması çok önemli, çünkü Fransızlar dijital vitrine çok önem veriyor.

Ortadoğu'ya giyim ve gıda

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt’in başı çektiği Ortadoğu e-alışveriş pazarı da Türkler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Giyim ve gıda en çok tercih edilen kategoriler olmakla birlikte düğün alışverişi gibi özel kategorilerde hizmetler sunan e-ticaret siteleri de Körfez ülkelerinde yoğun olarak tercih ediliyor. Mesela tesettür giyim satan firmalar, Ortadoğu’ya büyük önem veriyor ve stratejilerini bu yönde geliştiriyor. Hepsiburada’nın yüzde 25’i Dubaili Abraaj Group’a satıldı. Modanisa’nın yüzde 10’u Suudi Telekom grubuna satıldı. Ortadoğu e-ticarette çok hareketli bir pazar. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 8 milyondan fazla ürün satışı gerçekleştiren Dubai merkezli e-ticaret firması Souq’un ABD merkezli Amazon tarafından satın alınması da bu bölgenin potansiyeline bir işaret.

AVRUPA ÇOK HAREKETLİ

ALMANYA VE İNGİLTERE: İngiltere e-ticaretle ilk tanışan ülkelerden biri olduğu için e-ihracat hedefi olarak seçilebilecek bir ülke. Nüfusun büyük kısmı akıllı telefon kullandığından mobil ticaret için çok müsait. Mobil cihazlar üzerinden alışveriş yapanlar, istatistiki olarak en çok kozmetik, aksesuar, giyim ve elektronik eşya satın alıyor. Almanya’ya bakacak olursak, en dikkat çeken özelliği, yurtdışından online alışveriş yapmaya çok açık olması. Nüfusun yarısından fazlası diğer Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere yurtdışından online alışveriş yapıyor. Almanlar en çok kitap ve moda kategorilerini tercih ediyor, Amazon kullanmayı seviyor.

EL DEĞMEMİŞ İTALYA

Yaklaşık yüzde 15’lik e-ticaret katılım oranıyla diğer Avrupa ülkelerine göre biraz ıssız orman gibi görünen İtalya’ya gelince, meydanı boş bulup pazarın el değmemiş fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için son derece uygun. İtalyanlar için de sosyal medya aktivitesi ve web sitesi kalitesinin önemli olduğunu unutmamakta fayda var. İtalyanlar online alışverişte daha çok moda ve elektronik eşyalara para ayırıyor, e-alışveriş yapan sayısı az olsa da bir seferde birden fazla ürün satın aldıkları için farkı kapatıyorlar denilebilir. İtalyanların kendi dillerinde olan içeriklere sıcak baktığını da belirtmek gerek. İtalya pazarına girecekseniz web sitenizin dili de İtalyanca olmalı. Genellikle güvenmekte zorluk çeken İtalyan müşteriler için kargo takip sürecini e-postayla haberdar etmeniz gerekebilir.

ÇİN LÜKS İSTİYOR

Dünyanın bir diğer öteki ucu olan Çin,özellikle lüks segmentte üreticiler için avantajlı bir pazar. 1.5 milyar nüfuslu Çin’de, kaliteli ürünlere para harcamak isteyen 350 milyon orta direk insan yaşıyor. Bunlar iyi para kazanıp harcamayı seven kesim.

PAZARIN LİDERİ

Ucuz tişört almak isteyen kesim değil, aksine pahalı, kaliteli, lüks markalara para harcamak istiyorlar. Türk KOBİ’ler bu milyonlara tekstil ve deri gibi kalitede iddialı olduğumuz kategorilerde e-ihracat yapabilir. 2020 yılına kadar ortalama 200 milyon Çinlinin yurtdışından toplamda 245 milyar dolardan fazla değerde online alışveriş yapması bekleniyor. Şimdilik nüfusun sadece 650 milyonu e-ticaretle karşılaşmış, bir o kadarı daha gelecekte e-ticaret kullanmaya başlayacak.

UZAK DOĞU PARAYA BAKMIYOR

Kaliteli, iyi tasarlanmış her şeye açıklar. Çin'le nasıl rekabet ederiz diye yanlış bir algı var. Rekabet etmeyeceğiz, zaten onlar bizden ucuz mal istemiyor. Kaliteli mal istiyor. Hindistan da çok büyük bir pazar. Orasıyla da özellikle yazılım sektörüyle alakalı işbirlikleri geliştirilebilir, dijital oyun satılabilir, inşaat malzemeleri ihraç edilebilir.