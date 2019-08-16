Dönüşümün yol haritası İstanbul'dan başlıyor

Dijital dönüşümün yol haritasını KOBİ’lerle birlikte oluşturmak için kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’ne (DDM) başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 30 Eylül’e kadar sürecek başvurular sonucunda projeden ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul’da bulunan 120 KOBİ’nin yararlanması hedefleniyor.

Ücretsiz rehberlik

Proje kapsamında üretim, iç yönetimle pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan üç ana başlıkta hizmet alacak KOBİ’ler için dijitalleşme yol haritası hazırlanacak. Merkeze başvuran ve seçilen KOBİ’ler, dijitalleşme ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi tekno-KOBİ’lerle eşleştirilmelerinin yanı sıra mentorluk ve finansmana erişim konusunda önemli desteklerden ücretsiz olarak yararlanacak.

Verimliliği yüzde 5 artıracak

DDM kapsamında İstanbullu KOBİ’lerin katılımına açık olarak dijital dönüşüm bilgilendirme hizmeti de sunuluyor. Projeyle KOBİ’lerin dijital dönüşüm karnesi de hazırlanacak. Böylece Türkiye’nin küresel rekabette öne geçmesi yolunda şirketlerin tüm iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları yol haritasının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Projeyle KOBİ’lerin, dijitalleşme skorunun ortalama yüzde 30 artış göstermesi ve çok kısa sürede yüzde 5 gibi önemli bir verimlilik artışı kazanmaları hedefleniyor.