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05 Aralık 2019 Perşembe 10:12:56 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 11:40:47

Zirve sonrası ABD'den dikkat çeken açıklama! 'Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir parçası'

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Amerikan güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Esper, ayrıca Türkiye'nin başından bu yana "NATO'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunu" vurguladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a özel mülakat veren Mark Esper'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekim ayında Suriye'den çekilme kararını vermesinin ardından bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik belirsizliği ortadan kaldırdı.

ABD'li bakan, ülke genelinde daha stabil pozisyonda yaklaşık 600 Amerikan askerinin bulunduğunu aktardı. Mike Esper, Avrupalı müttefikler Suriye görevi için katkı sağladığı takdirde, bölgedeki Amerikan askeri sayısını düşürebileceklerini de sözlerine ekledi.

Esper, "Koalisyon tekrar konuşuyor. Bazı müttefiklerin gönüllü askerler göndermek istediğini görüyoruz. Müttefik bir ülke, bir NATO ülkesi, bize 50 kişi vermeye karar verirse, 50 kişiyi (Amerikan askeri) devre dışı bırakabilirim" dedi.

"TÜRKİYE NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI"

Ajanslara son dakika olarak yansıyan açıklamasında Pentagon'un 1 numarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sırasında Londra'da bir araya gelmesinin ardından S-400 meselesinde bir gelişme olmadığını da belirtti.

Bakan Esper, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planını bloke etmemesini ise "pozitif bir adım" olarak değerlendirdi ve Türkiye'nin başından bu yana "NATO'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunu" vurguladı.

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