Zalim İstanbul izleyicileri heyecanla bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak yeni bölümü bekliyor. İzleyiciler "Zalim İstanbul 15. yeni bölümde neler oldu? Zalim İstanbul Nedim yürüyebiliyor mu?" sorularının yanıtını araştıyor. Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanında Agah Beyin Nedim'e yürüyebileceğini söylediği görülüyor. Zalim İstanbul 15. yeni bölümde yaşanan diğer gelişmeler ile son bölüm özeti haberimizde yer alıyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim'in iyileşmesi Şeniz'i zor duruma sokuyor! Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu. Cenk ise annesinin aksine Nedim'in sağlığına kavuşması taraftarıdır. Bu yüzden Nedim'e destek olur.

Nedim'in iyileşmesi neleri değiştirecek? Şeniz'in yeni planları neler?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

NEDİM YÜRÜYEBİLİYOR MU?

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanında Agah Beyin Nedim'e "Sen de duydun işte aslanım, yürüyebilirmişsin. Şu sandalyeden kalkıp adım atabilirmişsin. Çaresi var dedi doktor." dediği görülüyor. Fragmanın son saniyesinde ise gittikçe güçleşen Nedim'in sandalyesinden tek başında ayağa kalktığı görülüyor.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

7 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 14. Bölümünde Cemre ve Cenk'in evliliği köşkte bomba etkisi yaratıyor!

Şeniz ve ev halkı Cenk'in Amerika'ya gidişi için verilen partidedir. Cenk gidiş partisine bomba bir haberle iştirak eder. Cemre ile evlenmiştir ve bu haberi tüm davetlilerin önünde haykırır. Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu haber herkesin üzerinde şok etkisi yaratır. Şaşkınlıklar geçtikten sonra Şeniz kendini kaybetmiş bir şekilde Cenk ve Cemre'ye hamle eder. Çıldırmış gibi bu haberin yalan olduğnu oğlu Cenk'ten itiraf etmesini bekler; fakat, Cenk evlilik cüzdanını herkese sallar. Şeniz daha da çıldırır; ama, yapabileceği bir şey kalmamaıştır. Aynı ruh halini Ceren de yaşar. Kendini odaya kapatır ve bunun bir hayal olmasını diler.

Agah Beyin ise, öfkeden gözleri bir şey görmez. Cenk'i evlatlıktan reddeder ve elindeki tüm imkanları ondan alır. Cemre ve Cenk bu baskılara hazırdırlar. Umursamadan planları doğrultusunda hareket ederler. Bu haber en çok Seher ve Nedim'i yaralar. Seher bir kızının daha gayri-meşru yollardan evlendiğini duyunca yıkılır. Nedim de, hayatının en güzel anlarını yaşatmış oldu Cemre'nin bu hareketini kabullenemez.

Bu sırada ilginç bir şey olur. Cemre'yi aklayacak olan görüntüler Seher'in elindedir. Flash belleği Şeniz'den aldıktan sonra içeriğine bakmak için Agah Beyin bilgisayarını kullanır. Gördükleri karşısında şoke olur. Ceren'in, Nedim'e eziyetlerini izlemektedir. İzlemeye daldığı sırada odaya Agah Bey girer ve o da bu kötü anlara şahit olur...