Yunanistan'ın S-300'leri aktif ettiği iddiası ile ilgili ilk açıklama

  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi
Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler
KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir
Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı
Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi
Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar
Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek
KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü
Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci
Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta
İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı
Yaralı askerimizden göz yaşartan hassasiyet: Bunu duyunca donduk kaldık Yaralı askerimizden göz yaşartan hassasiyet: Bunu duyunca donduk kaldık
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü
Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı
İdlib'de son bir haftada katil Esed ve destekçisi Rusya'dan kaçan 25 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi İdlib'de son bir haftada katil Esed ve destekçisi Rusya'dan kaçan 25 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi
Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor
Anadolu Efes 10. galibiyetle zirvedeki yerini korudu Anadolu Efes 10. galibiyetle zirvedeki yerini korudu
Ahmet Nur Çebi'den UEFA açıklaması: Gerekirse gitmeyeceğiz! Acı ama gerçek Ahmet Nur Çebi'den UEFA açıklaması: Gerekirse gitmeyeceğiz! Acı ama gerçek
Fatih Terim'e yabancı yardımcı antrenör geliyor! Fatih Terim'e yabancı yardımcı antrenör geliyor!
Nusret Gökçe aklını mı kaçırdı? "Kafkas Kartalı" Habib Nurmagomedov'a meydan okudu Nusret Gökçe aklını mı kaçırdı? "Kafkas Kartalı" Habib Nurmagomedov'a meydan okudu
Merkel yine korkuttu: İmdadına Polonya Başbakanı yetişti Merkel yine korkuttu: İmdadına Polonya Başbakanı yetişti
Başkan Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı Başkan Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 12:09:37 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 12:11:03

Yunanistan'ın S-300'leri aktif ettiği iddiası ile ilgili ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girit’teki S-300’lerin hazırlandığı iddiası için, 'Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK’nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler.’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.
 
Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:
 
GİRİT’TEKİ S-300’LERİN HAZIRLANDIĞI İDDİASI
 
Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK’nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler. Böyle bir şey de yapıyorlarsa, bu S400 meselesiyle uğraşanların meselesi olur.
 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ
 
Bu bizim canımızı çok yakan yaşadığımız her bir kayıpla birlikte insanlığımızdan ve medeni toplum olma vasfımızdan bir şeyler kaybediyoruz.
 
Günlük hayatta kullandığımız dil fazla ataerkil fazla maço. Kullanılan dil baştan cinsiyetçi bir dil. İnsan kavramı yerine adam kavramını kullanmamızdan başlayarak küçük yaştan itibaren çocukların yetiştirilmesinde… Bu konuda kat etmemiz gereken çok fazla mesafe var. Çocuk yetişirken hangi kodlarla yetişiyor?
 
Fiziksel şiddet en çirkinin ama sözle şiddet var farkında olmadığımız şekilde kadını geri tutan bir yaklaşım var bunlar da şiddet.
 
Sonuçta kanunların uygulanması da bir zihniyet meselesi.
 
Suç filmlerine ilgisi olanlar çok iyi bilirler haberlerin yapılma biçiminden konuşulma biçiminden bir takım insanların bunu örnek alması var.
 
Kamusal alanın kodlarını tartışmıyoruz. Onun içindeki kadın sayısını konuşuyoruz. Önemli olan o kaba kodların değişmesi. Kodlar yine maço içeriğe sahip. Kadın sayısını artırmak hiçbir şey değiştirmiyor.
 
Bu topyekun bir seferberlik meselesidir. Aynı yaştaki erkek çocuğa davranışla kız çocuğa davranıştaki farktan başlar bu iş.
 
LONDRA’DAKİ DÖRTLÜ ZİRVE
 
Bu dörtlü zirvede birçok gündem meselesi vardı ama en önemli sonucu dışarıda konuşurken Türkiye’ye ne yapması gerekeni söyleyenler aslında kendilerinin ne yapması gerektiğini sayın cumhurbaşkanımızdan duymuş oldular.
 
Bunlardan birincisi terörle mücadeledeki çifte standart. İkincisi göçmenler konusunda yapılması gerekenler.
 
Dörtlü zirvede Türkiye’nin tezleri kuvvetli şekilde ele alındı. Dörtlü zirve artık devamlı olarak yapılacak.
 
MACRON’UN NATO’NUN “BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ” ÇIKIŞI
 
Şimdi bir ülkenin başbakanı olan arkadaşıma bir gün dedim ki Macron bir Avrupa ordusu kurmaktan bahsediyor.
 
Dedi ki “sadece beş sene orduya hangi dilde emir vereceklerini tartışırlar.”
 
BATIDA'Kİ İSLAM KARŞITI SÖYLEM
 
Siyasi bir matruşka var en üstte Erdoğan düşmanlığı altında Türkiye düşmanlığı onun altında İslam düşmanlığı var. Devam edin anti semitizm çıkar. Avrupa’nın temel demokratik değerlerine de düşmandır bunlar.
 
Anti semitizm ve Avrupa değerlerine düşmanlığın bir bedeli olacağı için bunları saklarlar. Erdoğan, Türkiye ve İslam düşmanlığı üzerinden yürütürler bunu.
 
TÜRKİYE – LİBYA MUTABAKATI
 
Libya ile yapılan bu anlaşma çok önemli. Büyük bir hamle. Yoğun gündem içinde biraz kayboldu.
 
Türkiye’yi doğu Akdeniz’deki normal egemenlik alanımızın dışına itme projesi darmadağın oldu.
 
Gaz güvenliğinin kilit ülkesi Türkiye’dir.
 
Türkiye’nin husumet sebebiyle gazı kestiği doğal kaynağı engellediği görülmüş müdür?
 
Bizim siyasi tarihimizde yok böyle bir şey.
 
SURİYE REJİMİ İLE TEMAS KURULUR MU?
 
Askeri birimlerin istihbaratın temas kurması doğaldır.
 
Bu kadar insanı öldüren birine karşı pozitif bir sonuç çıkmaz.
 
Bazı işler vardır tarihte sadece sizi ilgilendirmez. Gelecek nesillere ya bir onur ya da bir utanç olarak bırakırsınız.
 
Bununla diyalog kurar mısınız diye bir şey… O zaman şimdiki tavırlarımızı neden koyduk?
 
YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI
 
Siyasette her şeyi takip ediyoruz. Siyasetle ilgili genel değerlendirmemiz dışında bu konuyla ilgili özel bir değerlendirmemiz yok.
 
AK Parti’nin rakibi kendisidir. Biz ne yapacağımız odaklanmış durumdayız.
 
KÜLLİYEYE GİDEN CHP’Lİ TARTIŞMASI 
 
Ben olayı kimin yaptığını buldum. Bir kod vereceğim. Kim diyorsa ki bu işin arkasında saray var onlar yaptı. Bu bilgiyi veren CHP’li CHP genel başkanından onay aldığını söylemişti. CHP genel merkezi “biz yanlış bir yaklaşıma girdik özür diliyoruz” demeliydi.
 
Bundan sonra bile bu komployu bize saray kurdu kim diyorsa bunu onlar yapmıştır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ