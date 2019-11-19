YPG, Avrupa ülkeleri açısından çok ciddi bir terör tehdididir
Rus federal ekonomi ajansı, PKK/PYD- YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ'lıların sadece Türkiye ve Rusya için değil tüm Avrupa ülkeleri açısından bir terör tehdidi olduğunu ve PYD yüzünden dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığını bildirdi
Rus federal ekonomi ajansı, ‘Ekonomika Segodnya’ terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin binlerce DEAŞ’lıyı Suriye’deki hapishanelerden serbest bıraktığını, serbest kalan DEAŞ’lıların sadece Türkiye ve Rusya açısından tehdit olmadığını, Avrupa ülkelerinin de risk altında olduğunu bildirdi.
"PYD, HEM TÜRKİYE HEM RUSYA HEM DE TÜM AVRUPA ÜLKELERİ AÇISINDAN TEHDİTTİR"
Ajans, Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Tarih ve Siyaset Enstitüsü Müdürü Dr. Vladimir Şapovalov’un da, görüşlerine haberinde yer verdi.
Terör örgütü PKK/PYD- YPG tarafından binlerce DEAŞ’lının serbest bırakıldığını belirten Vladimir Şapovalov, “Bu durum hem Türkiye hem Rusya hem de Avrupa ülkeleri açısından çok ciddi bir terör tehdididir. PKK/PYD- YPG yüzünden dünya ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır” dedi.
“AVRUPA BÖLGEDE DÜZENİ SAĞLAMAYA ENGEL OLMAMALI”
Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ’lıların terör eylemi gerçekleştirmeye yetkin kişiler olduğunu ifade eden Vladimir Şapovalov, Avrupa’nın bölgede düzeni sağlamaya engel olmaması gerektiğini ifade etti.
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