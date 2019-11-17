Yerli ve milli makineli tüfek PMT-76 test aşamasında

Mehmetçiğin gücüne güç katacak yeni platform makineli tüfek PMT-76 için geri sayım başladı.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen PMT-76, Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. En önemli özelliği ise araç üzerine monte edilip dakikada 900 atım yapabiliyor olması.

12 kilogram ağırlığındaki PMT-76'nın eskili menzili 800 metre ve tek namluda 20 bine kadar atış yapabiliyor.

12 tane prototip üretildi

PMT-76 platform makineli tüfeğinin Ar-Ge çalışmalarına 2016 yılında başlandı. Tasarım çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. Tüfeğin parçalarının tamamı Kırıkkale'deki fabrikada üretildi.

PMT-76 platform makineli tüfekten şu ana kadar 12 tane prototip üretildi. Toplam 35 kalifikasyon testini geçtikten sonra seri üretime başlanacak.

(TRT Haber)