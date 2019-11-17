Yerli ve milli makineli tüfek PMT-76 test aşamasında
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katacak olan 15 testi başarıyla geçen, PMT-76 test aşamasında geldi.
Mehmetçiğin gücüne güç katacak yeni platform makineli tüfek PMT-76 için geri sayım başladı.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen PMT-76, Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. En önemli özelliği ise araç üzerine monte edilip dakikada 900 atım yapabiliyor olması.
12 kilogram ağırlığındaki PMT-76'nın eskili menzili 800 metre ve tek namluda 20 bine kadar atış yapabiliyor.
12 tane prototip üretildi
PMT-76 platform makineli tüfeğinin Ar-Ge çalışmalarına 2016 yılında başlandı. Tasarım çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. Tüfeğin parçalarının tamamı Kırıkkale'deki fabrikada üretildi.
PMT-76 platform makineli tüfekten şu ana kadar 12 tane prototip üretildi. Toplam 35 kalifikasyon testini geçtikten sonra seri üretime başlanacak.
(TRT Haber)
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