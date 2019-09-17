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17 Eylül 2019 Salı 15:22:58 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 15:24:24

Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım: Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak?

Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak? merak ediliyor. Adaylar, yedek astsubay sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru geldi. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. "Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yedek astsubay sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulamanın nasıl yapılacağına dair detaylar haberler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yedek astsubaylık yoğun ilgi görüyor. Yedek astsubay sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru yapıldı. Başvurular 20 Ağustos'a kadar devam etti. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. "Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yedek astsubay sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulamanın nasıl yapılacağına dair detaylar haberler haberimizde yer alıyor.

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YEDEK ASTSUBAY SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor. 

YEDEK ASTSUBAYLIK SONUÇLARI EYLÜL'ÜN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açılandı.

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sınıflandırma sonuçları ilan edildikten sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.

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