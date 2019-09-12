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12 Eylül 2019 Perşembe 16:04:03 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:06:12

Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı

Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru geldi. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de başvuru dönemi 20 Ağustos'a kadar devam etti. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini gerçekleştirdi. Peki, Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yedek astsubay sonuçlarının açıklanacağı tarih..

Yedek astsubaylık yoğun ilgi görüyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru geldi. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de başvuru dönemi 20 Ağustos'a kadar devam etti. Başvuru yapana adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yedek astsubay sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

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YEDEK ASTSUBAY SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 


 

İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor. 

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açılandı.

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınıflandırma sonuçları ilan edildikten sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.

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