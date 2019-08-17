Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması

Yargıtay Başkanlığı, "Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir." açıklamasında bulundu.

(AA)