17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:09:23 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:10:47
Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması
Yargıtay Başkanlığı, 'Adli Yıl Açılış Töreni'ne ilişkin açıklama yaptı.
Yargıtay Başkanlığı, "Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir." açıklamasında bulundu.
(AA)
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