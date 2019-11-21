21 Kasım 2019 Perşembe 15:38:35 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 17:24:55
Yargıtay, TÜRKSAT baskını davasında kararı onadı
Yargıtay 16.Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
Yargıtay 16.Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
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