Yargıtay 95 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Yargıtay sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Yargıtay sözleşmeli personel alımı şartları neler? Yargıtay sözleşmeli personel alımı ne zaman? merak ediliyor. Yargıtay 95 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alıma başvurmak isteyen kimseler, alım süreci ile ilgili araştırma yapıyor. Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

YARGITAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 09/12/2019 tarihinde başlayıp, 13/12/2019 tarihi mesai bitimi itibariyle (saat 17.00'de) sona erecektir. Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

YARGITAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

c) Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat, Elektrik, Asansör, Soğutma ve İklimlendirme, Mobilya ve Dekorasyon) pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 13/12/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş

olmak. (Doğum tarihi 13/12/1984 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

d) 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

g) Sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Sözleşmeli Zabıt Katibi 28 kişi

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) 57 kişi

Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 2 kişi

Sözleşmeli Teknisyen (Elektrikçi) 1

Sözleşmeli Teknisyen (Asansörcü) 3

Sözleşmeli Teknisyen (Soğutma ve İklimlendirme) 3

Sözleşmeli Teknisyen (Mobilyacı) 1