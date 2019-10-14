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14 Ekim 2019 Pazartesi 17:14:39 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:15:33

Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı

Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' başarıyla sürdürülürken, bölgede sivil halkın giydiği kıyafetlerle hastanelere girmeye çalışan teröristler, halk tarafından fark edildi. Teslim olmayan teröristler, işgal altında tuttukları bölgelere doğru kaçtı.

TSK ve SMO, Barış Pınarı Harekatı ile Resulayn ve Tel Abyad'da kontrolü sağladı. TSK'nın titizlikle yürüttüğü harekatta terör hedefleri ve teröristlerin hedef alındı. Ancak örgüt, sivillerin öldüğü ve yaralandığı kara propagandasını yapmayı başladı. Harekatın başladığı andan itibaren 'sivil kıyafet giyin' talimatı verilen PKK/YPG-PYD'li teröristleri, şarjörlerini taşımak için giydikleri hücum yelekleri ve silahları ele verdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, örgüt, yaralı teröristlerin tedavi edilmesi için de yeni oyun planı yaptı.

Bu kez teröristlere, hücum yeleklerini de çıkarmaları talimatı verildi. Yaralı teröristlerden bazıları silahları ve hücum yeleklerini bırakarak, TSK ve SMO'nun kontrol ettiği bölgelerdeki hastanelere girmeye çalıştı. Durumdan haberdar olan bölge halkı, sivil giysilerle hastanelere gelen teröristlerin içeri girmesine engel oldu. Teröristler ise teslim olmak yerine işgal ettikleri bölgelere kaçtılar.

YARALI TERÖRİSTLERİ KAMIŞLI'YA TAŞIYORLAR

Örgütün, yaralı teröristleri operasyon bölgesi dışına, Kamışlı gibi işgal altında tuttukları bölgelere götürdüğü belirtildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütünün, tedavi edilebilecek durumdaki yaralı teröristleri operasyon bölgelerinin dışına taşıdığı bildirildi.

(DHA)

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