13 Kasım 2019 Çarşamba 19:11:40 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 19:44:51
Terör yandaşlarından canlı yayında TRT'ye çirkin saldırı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washingtonda. Terör yandaşları, Başkan Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili bilgileri canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'ya saldırıda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington'da.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi bölgeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.
TRT'nin bölgeden yayın yapmasını engellemek için müdahale etmeye çalışan saldırgan olay sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.
(TRT Haber)
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