31 Mart 2020 Salı 16:40:26 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:41:39
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
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