28 Temmuz 2019 Pazar 16:32:54 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:37:29
Turuncu kategorideki PKK'lı terörist Uğur Arslan etkisiz hale getirildi
Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.
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