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24 Ocak 2020 Cuma 11:20:06 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:23:27

'Türkiye'ye olan ilgisi’ sebebiyle Fransa vatandaşlık talebi reddedildi

43 yıldır Fransa'da yaşayan Murat Büyük, 2 yıl önce başvuruda bulunduğu vatandaşlık talebi 'Türkiye'ye olan ilgisi’ sebebiyle reddedildi.

Henüz 4 yaşında geldiği Fransa'da 43 yıldır yaşayan Murat Büyük, yaklaşık 2 yıl önce Fransız vatandaşlığı almak için başvuruda bulundu. Başvurusu uzun bir süreç içerisinde değerlendirilen Büyük'ün aldığı ret cevabı ve gerekçesi gerek Türkler gerekse Fransızlar tarafından büyük tepki aldı. Sosyal medyada Türkiye ile alakalı paylaşımları ve Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarında aktif olması sebebiyle Fransa'nın Büyük'e vatandaşlık vermeyi reddettiği öğrenildi.

"Türkiye'ye olan ilgisi Fransa'ya sadakatini garantilemiyor"

Ret mektubunda gerekçe veren vatandaşlık başvuru idaresi "Asıl ülkenizin siyasetine bağlılığınız aşikar olup, bizim ülkemize ve kurumlarına sadakat garantiniz bulunmamakta" diyerek Büyük'e vatandaşlık vermediğini bildirdi.

"Örnek bir vatandaş kaybettiler"

Ret cevabı ile haksızlığa uğradığını dile getiren Büyük, "Fransa 43 yılda herhangi bir vukuat işlememiş, çalışıp, bir gün olsun işsiz kalmayıp, işsizlik kurumundan 1 kuruş almayan, 1 kuruş vergi borcu bulunmayan, çoğu Fransızdan daha iyi okuyan, yazan, tarihini, coğrafyasını ve genel olarak kültürünü bilen bir vatandaş kaybetti" dedi.

"İslamofobiyaya ve Türkiye'deki gelişmelere sosyal medyada tepki gösterdiğim için reddedildim"

Dernek faaliyetleri ile Fransız kurumlarının dikkatini çektiğini dile getiren Murat Büyük ayrıca sosyal medyada Türkiye ile ilgili fikirlerini paylaşmaktan kaçınmadığını ifade etti. İslamofobiya ile ilgili, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi ve PKK ile ilgili tepkili paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen Büyük, bu paylaşımlar sebebi ile ret cevabı almış olabileceğini belirtti. Bu sebeple ret cevabının adaletsiz olduğunu dile getiren Büyük, "Fransa'nın bize verdiği demokrasi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü imajına ters düşüyor" şeklinde konuştu.

"Ermenistan ve İsrail destekçisi siyasetçilere ayrıcalık, Türk vatandaşa karşı çifte standart"

Fransa'daki seçilmiş milletvekilleri ve bakanlardan örnek veren Büyük, çifte standart uygulandığının altını çizdi. Açıkça Ermenistan ve İsrail bağlantılarını paylaşan, o ülkelere olan ilgi ve bağlarını dile getiren ve söz konusu ülkelerdeki seçimlerde aktif rol alacak kadar ileri giden Fransız siyasetçilerinden örnek veren Büyük, "Türkiye siyasetine ilgimden dolayı seçilmemiş olan beni reddettiler oysa seçilmiş olan bu siyasetçiler Fransa için herhangi bir sorun teşkil etmiyor" dedi.
Gördüğü ayrımcılığı sosyal medyada paylaşma kararının adaletsizliği duyurmak istediğini söyleyen Büyük, "Bu olayın sessiz sedasız kapanmasını istemedim. Geniş bir kitleye ulaşıp Fransız İçişleri Bakanlığını kendisini sorgulamaya davet etmek istedim" diye konuştu.

"Fransız dostlarımdan çok destek geldi, Fransa adına özür dilediler"

Olayı paylaşması üzerine sosyal medyada iyi tepkilerin olduğunu söyleyen Büyük "Fransız dostlarımdan çok destek geldi, Fransa adına özür dilediler" dedi.

"Terör yandaşları hakaret yağdırıyor"

Sosyal medyada kötü tepkiler de aldığını da söyleye Büyük, "Terör yandaşlarından kötü tepkiler geldi, zaten onlardan bunu beklerdim. Özelden de bana hakaret yağdırıyorlar" açıklamasını yaptı.

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