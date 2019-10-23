Türkiye'nin gücü İtalyan vekili çılgına çevirdi! AP'de Türk çikolatası fırlattı

İtalya’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, skandal bir harekete imza attı.

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı’ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.

İtalya'da aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor.

BOMBALANAN AĞIR SİLAHLI PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERE "SİVİL" DEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG’li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.

Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Angelo Ciocca daha önce de Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını ayakkabısıyla ezmişti.

Euronews