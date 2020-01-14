14 Ocak 2020 Salı 11:58:30 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 12:04:29
Türkiye'den sert tepki: Böyle devam ederse...
Hafter'in Rusya'da anlaşmayı imzalamamasına ilişkin Ankara'dan yapılan açıklamada 'Böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok' denildi.
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