Türkiye, Çin'deki 32 vatandaşını aileleriyle tahliye edecek

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Virüsün bulaştığı Türk vatandaşı yok. Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle Çin'den tahliye edeceğiz" dedi.

Büyükelçi Önen şunları söyledi:

“Ölüm sayısı 106’ya ulaştı. Vaka sayısı da 6 bini geçmiş vaziyette. Karantinaya alınanların sayısı 44 bini geçmiş vaziyette. Şu aşamada Çin’in birçok eyaletinde büyükşehirlerde Vuhan şehrinde karantina şartları uygulanıyor. Otobüs ulaşımı durdurulmuş vaziyette. Şunu da ifade etmem lazım. Türkiye’de bazı sosyal medya hesaplarında çok abartılı yanlış bilgiler, halkı paniğe sevk edecek yanlış bilgiler de dolaşıyor.

"VİRÜSLE ALAKALI BİR DURUM TESPİT EDİLEMEDİ"

Biz tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan’da 32 vatandaşımız var. Biz de resmi girişimlerde bulunmuştuk. 32 vatandaşımızı çıkartmak için girişimlerimize başladık. Hiçbir vatandaşımızda virüsle alakalı bir durum tespit edilmedi”

Biz Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Türkiye’den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye’ye gelecekler.

Belli bir karantina şartlarının uygulanacağı şüphesiz. Sevindirici tarafı herhangi bir vatandaşımızda vaka tespit edilmiş değil.

"WUHAN'DA 32 VATANDAŞIMIZ VAR"

Hem onların sağlığı, hem ülkenin sağlığı açısından belli bir prosedür uygulanacak. Çin genelinde bize kayıtlı 6 bin vatandaşımız var, diğer başkonsolosluklarımızla irtibat halindeyiz. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz, zaten ilan ettik numaralarımızı. Çin’e özgü sosyal medya hesaplarında chat grubu kurduk, oradan da yazıyorlar. Turizm, iş amaçlı gelen Türk vatandaşları da bize ulaşmış vaziyette. 32 vatandaşımız Wuhan’da bulunan vatandaşımız.