Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi
Rus heyeti ile Türk heyeti ile 3. tur görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen üçüncü görüşme tamamlandı. Rus heyet Dışişleri Bakanlığından ayrıldı.
Rusya'dan gelen heyet, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda Türk heyet ile bir kez daha bir araya geldi. Türk ve Rus Heyetlerin Ankara'daki İdlib görüşmesi sona erdi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, önceki gün İdlib konusunda 3'üncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi aynı gün, ikinci görüşmeyi de dün Dışişleri Bakanlığı'nda yaptı. Rus heyet, İdlib'de dün gerçekleşen 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı'nda, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya gelmişti. Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
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