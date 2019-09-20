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20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 08:01:30

Türk ekonomisi çok güçlü

Asılsız raporları ve not indirimleriyle finansal suikastçılık yapan Fitch, Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaşı kaybettiğini itiraf etti. Şirket, Türkiye ekonomisinin temellerinin çok sağlam olduğunu açıkladı.

Dünya tarihinde birçok ekonomik krizin fitili ateşleyen ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating’s, 17-25 Aralık siyasal itibarsızlaştırma operasyonu, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların öncesi ve sonrasında yayımladığı raporlarla, Türkiye ekonomisini hedef tahtası haline getirmişti. ‘Sıfırcı hoca’ lakaplı kuruluş yine 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde ‘seçim ayarlı’ provokasyona girişmişti.

TEMELLERİ ÇOK GÜÇLÜ 

Her krizi fırsata çevirerek, ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan Fitch analistleri bu kez, geri adım atmak zorunda kaldı. Şirket son raporunda, Türkiye ekonomisinin saldırılara karşı çok dirençli olduğunu belirterek, ekonomik saldırıların başarısız olduğunu itiraf etti. Türkiye ekonomisinin hızla toparlandığını açıklamak zorunda kalan Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, “Türkiye’de bazı temeller halen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik. Ayrıca Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi” diye konuştu. 

SERMAYE AKIŞI SÜRDÜ 

Türkiye’de ekonominin temellerinin sağlam olduğunu belirten Parker, “60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu finanse etmeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor” ifadelerini kullandı. 

KAMU BORCU DÜŞÜK 

Parker konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin toplam rezervine odaklanıyoruz. Bu yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde. Net döviz rezervi ise 30 milyar dolara yakın. Bunun sebebi kamunun dış borcu yükümlülükleri görece düşük seviyede. Finansman yükümlülüklerini, büyük çoğunluğu özel sektöre, şirket ve bankalara ait. Biz toplam rezervin daha önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz” dedi. 

16 AYDA 30 OPERASYON

Türkiye’nin ekonomik büyümesini görmezden gelmeyi gelenek haline getiren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, faiz lobisinin silahı haline geldi. Büyüyen Türkiye’ye tahammülü olmayan Moody’s, Standard and Poor’s (S&P) ve Fitch Rating’s gibi kuruluşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel seçimler ve geçen yıl ağustos ayında yaşanan kur saldırısının gerçekleştiği son 16 ayda 30’dan fazla rapor yayımladı. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 2 ayda 14 rapor yayımlayan kuruluşlar, bu yılki yerel seçimlerde ise 10’dan fazla ekonomik saldırı gerçekleştirdi. 

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