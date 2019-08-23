23 Ağustos 2019 Cuma 14:23:15 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:59:11
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Tunceli-Nazımiye kırsalında silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.
(AA)
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