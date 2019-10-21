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21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 00:14:37

TSK çekilmeyi adım adım izliyor

ABD’yle varılan 5 günlük mutabakatın sona ermesine bir gün kala YPG/PKK’lı teröristler, 86 araçlık bir konvoyla Resulayn’dan çıkış yaptı. 

Türkiye’yle ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor. Önceki gün ambulanslar ve bazı sivil araçlarla örgütün yaralı teröristleri tahliye edilmeye başlandı. 

ARAÇ CAMLARINI KAPATTILAR 

Onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkararak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü. Gün içinde yine onlarca ambulans ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Resulayn'a giriş çıkış yaptı. Böylece Türkiye, ABD'yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi. 

SINIRDA EĞİTİME 5 GÜNLÜK ARA

Teröristlerin bölgeden çıkmasının yakından takip edildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, hiçbir engelleme yapılmadığını açıkladı. 55 araçlık bir konvoyun Resulayn’a giriş yaptığı ve 86 araçlık konvoyun da çıkış yaptığını belirtti. Bu arada Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildi. 

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