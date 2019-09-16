TSK-ABD 5. ortak hava devriyesi başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 5. ortak hava devriyesi başladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.
Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.
TSK ve ABD unsurları daha önce 4 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
(AA)
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