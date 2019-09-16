TSK-ABD 5. ortak hava devriyesi başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

TSK ve ABD unsurları daha önce 4 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

(AA)