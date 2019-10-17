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17 Ekim 2019 Perşembe 08:54:47 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:58:45

Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı hadsiz mektup sızdırıldı. Peki bu ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki harekattan hemen önce Başkan Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı. Ahmet Hakan, üst düzey bir devlet görevlisine dayandırdığı bilgilerle mektubun Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldığını yazdı.

Söz konusu mektupla ilgili Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

EN İYİ CEVAP BARIŞ PINARI HAREKATI OLDU

Hakan, “Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum,” diye başladığı paylaşımlarına şöyle devam etti:

Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap Barış Pınarı Harekâtıdır.”

“Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık “PKK DEAŞ’tan da kötü” noktasına gelmiştir.”

PENCE BAŞKAN ERDOĞAN'A AYNI TEKLİFİ YAPACAK MI?

“Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence’in de Erdoğan’a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez.”

“Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence’i eli boş gönderir. Bu ABD’nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.”

“Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.”

“Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin “mektup olayı” ile ilgili yaptığı açıklama böyle…”

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