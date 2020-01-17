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17 Ocak 2020 Cuma 11:16:17 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 11:17:51

Tramer nedir? Şaseden tramer sorgulama nasıl yapılır?

Tramer nedir? Şaseden tramer sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Araba alım satım sürecinde alıcının yaptığı işlemler arasında yer alan tramer sorgulama işlemi ile araca ait sigorta işlemleri görülebileceği gibi aracın ağır bir hasarı olup olmadığı görebiliyor, kaza bilgileri takip edilebiliyor. Tramer nedir? sorusunun yanıtı ve tramer sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor...

Araba alım satım sürecinde alıcının yaptığı işlemler arasında yer alan tramer sorgulama işlemi ile araca ait sigorta işlemleri görülebileceği gibi aracın ağır bir hasarı olup olmadığı görebiliyor, kaza bilgileri takip edilebiliyor. Tramer nedir? Şaseden tramer sorgulama nasıl yapılır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tramer nedir? sorusunun yanıtına ve tramer sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor. 

TRAMER NEDİR?

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi olarak bilinen kurumun kısaltmasıdır. Bu sistem tüm sigorta bilgilerinin toplandığı bir veri deposu olarak değerlendirilebilir. Tramer Üzerinden Yapılan Sorgulamalar şöyle:

Araç hasar kaydı sorgulama,
Mağdur bilgileri sorgulama,
Araç trafik poliçesi sorgulama,
Araç kasko poliçe sorgulama,
Kaza yapan araçların kaza tespit tutanağı sonrası kusur oranlarını sorgulama,
Tramer sorgulama, sürücülerin ve yeni araç sahibi olacakların kafasındaki birçok sorunun cevaplanmasına yardımcı olur. Örneğin; belli bir bütçe ayrılarak alınacak olan 2.el aracın bir hasarı olup, olmadığı öğrenilebilir.

TRAFİK POLİÇE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.


 

TRAMER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tramer Sorgulama
Tramer de yapılmak istenen işleme (araç hasar sorgulama, mağdur bilgileri sorgulama, araç trafik poliçesi sorgulama, araç kasko poliçesi sorgulama) göre sorgulama şekli ve sorgulamada verilecek bilgiler değişmektedir.

Tramer Trafik Sigortası Sorgulama
Trafik sigortası poliçe sorgulama işlemleri için 3 ayrı seçenek mevcuttur. Plaka ve TC Kimlik No ile Sorgulama, Plaka ve Vergi Kimlik No ile Sorgulama, Sigorta Bilgileri ile Sorgulama şeklinde 3 ayrı yöntemden sorgulama yapılabilir. Sigorta Bilgi Merkezinden trafik poliçe sorgulama bölümüne girip ilgili alanları doldurarak, poliçenizi internet üzerinden sorgulatabilirsiniz. Bu aşamada bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde girmeniz önemlidir.

Trafik sigortası sorgulama için 3 ayrı yöntem aşağıdaki gibidir:

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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