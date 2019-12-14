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14 Aralık 2019 Cumartesi 13:31:42 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 13:33:24

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi yoğun ilgi görüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler? merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi  kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje  İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek. TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi  kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje  İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”
4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında  “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Konutların,  adet, brüt m²,  net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

ÖDEME:
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının  %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar),  kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran  ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından  konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.


TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri 

Başvuru sahipleri;
Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Ayrıca,

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu,

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;
2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

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