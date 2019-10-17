TİM, Batı'ya harekatın haklılığını anlatacak
İş dünyası, Barış Pınarı için tek yürek oldu. İhracatçılar Batılı ülkelere harekatı anlatmak için çalışma başlattı.
Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyasından büyük destek geldi. Dün 81 ilde, sanayi, ticaret odaları ve borsa temsilcileri yaptıkları açıklamalarda harekata desteklerini dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, kendileriyle iş yapan yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekatı konusunda doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ
Gülle, “Bilhassa Batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi de güçlü bir şekilde anlatarak, kimi uluslararası çevrelerce yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesini engellemeye kararlıyız” dedi. TİM, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla dün, Şanlıurfa'yı ve harekatın başladığı bölgeye sınırı bulunan Akçakale'yi ziyaret etti.
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