THK’da rezillik diz boyu

Başkan Erdoğan, Moskova ziyareti dönüşünde medya yöneticilerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde art arda meydana gelen orman yangınlarında Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılamamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Şu anda bir olay daha ortaya çıktı, Türk Hava Kurumu meselesi. Türk Hava Kurumu’nun arkasında kim var? CHP’li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve ‘Bakanlık neden Türk Hava Kurumu’yla çalışmıyor?’ diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu’nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle, şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız.

TARIM BAKANI RUSYA’YA GİDECEK

Mesela MAKS-2019 Fuarı’nda, yangın söndürme uçakları, aynı zamanda helikopterlerle ilgili de bilgiler aldım. Şimdi Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Bey’i buraya da göndereceğiz. Onlarla bir çalışma yapmak suretiyle, gerekirse buradan da belki istifade yollarına gidebiliriz” diye konuştu. Çıkan yangınları terör örgütü PKK’nın üstlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili olarak, belli bir safhadan sonra bu endişeyi ekipler de taşıdı. İçişleri Bakanımız Süleyman Bey de taşıdı. Şimdi terör örgütü orman yangınlarını sahiplendi. Tabii bu konunun üzerine gidiyoruz.”

STK'LARA GÖREV

Erdoğan, yangınlarla ilgili bazı çevrelerden hiçbir ses çıkmamasına ilişkin, “Bunların terör örgütüne yönelik bir derdi var mı? Yaşadığımız seçim sürecinde de bu terör örgütü kiminle el eleydi, kol kolaydı? Kime destek verdi? Hepsi ortada ve bu dörtlü grup bu çalışmayı yaparken kimse dertlenmedi” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, yangınlara karşı kamuoyu duyarlılığı oluşturmak için gayret gösterdiklerini belirterek, “Bu noktada STK’ların da çalışma yapması lazım. Konuşmalarımızda bunları açıkladık, söyledik” dedi.

ERDOĞAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, Moskova ziyareti dönüşünde, uçakta GÜNEŞ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’e açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Hava Kurumu’ndaki durumun önümüzdeki günlerde masaya yatırılacağını söyledi.

MAKS-2019 Fuarı’nda Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin, beşinci nesil savaş uçağı SU-57’yi inceledi. Rus yetkililerin açıklamasına göre, Erdoğan, bir SU-57 uçağının kokpitini inceleyen ilk yabancı lider oldu.

MİLLETİN VERGİLERİ KANDİL’DE KURŞUN OLUYOR

Belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “Malum; üç tane teröre bulaşmış belediye başkanını idari bir kararla görevden aldık. Niye aldık? Çünkü bunlar, fakir fukaranın, garip gurebanın alın terini, vatandaşımıza hizmet üretsinler diye belediyelere dağıtılan vergileri, illeri için harcamak yerine bakıyorsunuz Kandil’e gönderiyor. Kandil’de bunlar kurşun oluyor. Bunlar tespitli. Biz bunları nasıl olur da hâlâ o makamlarda tutarız” diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti: “Şimdi düşünün; Mardin Belediye Başkanı çok enteresandır. Neymiş, hastaymış. Hasta olduğu için adli kontrolle cezaevinden bırakıldı. Bu kişi neydi? Mahkum değildi ama tutukluydu. Adli kontrolle serbest bırakıldığı halde Ankara-İstanbul yolunda ana muhalefetin başıyla beraber yürüyüş yaptı. Hasta hasta! Kusura bakmasınlar bunları da göz göre göre yutamayız. Diyarbakır aynı. Van aynı. Bunların dışında göreceksiniz, inşallah Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var. Bu dosyaların hepsi masaya yatacak. Ondan sonra da Meclis gereken kararını verecektir.”

BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİ KİMSENİN SÖZÜNE BIRAKMAYIZ

Erdoğan, F-35’lerin yerine Rusya’dan SU-35 ve SU-57 uçaklarını almanın ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı.

MAKS-2019 Fuarı’nda 5. nesil Rus savaş uçaklarını yakından inceleyen Başkan Erdoğan, ABD’nin F-35 uçaklarını vermemesi durumunda, SU-35 ve SU-57 uçaklarının alternatif olarak değerlendirilebileceğini belirterek, “Buraya boşuna gelmedik” dedi. Erdoğan, “Bununla ilgili daha önce açıklamalarımızı yaptık. Bir defa şunun bilinmesi lazım; biz hiçbir zaman, kendi bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudaklarının arasına bırakamayız. Bu bağımsızlık mücadelemiz için, uçak olsun, çeşitli savunma sistemleri olsun, helikopter olsun, bugüne kadar biz bunların teminini yaptık” ifadelerini kullandı.

F-35 PROJESİNİN ORTAĞIYIZ

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Bu noktada daha önce yaptığım açıklama şuydu; ‘F-35’ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Burada hem mali olarak gerekli desteği veriyoruz hem de parçalarına üretimde katılmak suretiyle biz bu işin üretiminde varız.’ Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor.

TRUMP'LA TEKRAR KONUŞACAĞIZ

Bunu da tabii kendilerinin düşünmesi lazım. Biz şu anda beklemedeyiz. Nihai kararlarını bekliyoruz. Zannediyorum birkaç gün içinde Sayın Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bunları tekrar gündeme getireceğiz. Kendileriyle bunu konuşacağız. Onların nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz; ‘Acaba bu olmazsa ne olur’ diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok.”

HER AN HER ŞEY OLABİLİR

Güvenli bölge konusunda sürecin işlediğini belirten Erdoğan, oyalama durumunda, TSK unsurlarının harekete geçeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Fırat’ın doğusu için verdiği sözü yerine getirmediğini belirten Başkan Erdoğan, daha sonra güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin sağlanan mutabakatla ilgili sürecin şu anda işlediğini belirtti, “Biz tabii asla rehavete kapılıp da hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Şu anda bütün sınır boylarında hazırız. Bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız hepsi sınırda. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız. Bizim için orada bir sıkıntı yok” açıklamasında bulundu.

PYD-YPG NUMARA ÇEKİYOR

Terör örgütünün sınırdan çekilmeye başladığına ilişkin iddiaları değerlendiren Erdoğan, “Münbiç’te de şimdi PYD-YPG numara çekiyor. İşte çıktık, çıkıyoruz vesaire… Çıktıkları yok. Biraz bir azalma olayı var ama asıl olan Kobani ötesi... Oralarla ilgili olarak da biz tabii diğer taraftan güvenli bölge hazırlıklarının da çalışmasını yapıyoruz. Güvenli bölgeyle ilgili olarak da inşallah 16 Eylül’de Türkiye’de yapacağımız Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nde bunu da aramızda konuşacağız” bilgilerini paylaştı.

İDLİB’DE BİRLİKTE ÇALIŞMA MUTABAKATI

İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırılarını önlemek için, Rusya’yla atılacak adımlara ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, “Sayın Putin bu konuda birlikte bir dayanışmanın gerektiğinden bahsetti. Biz de kendisine bununla ilgili olarak dışişleri, savunma ve istihbarat teşkilatımızın müşterek çalışma içerisinde olabileceğini ifade ettik. Ama biz burada birbirimizi kesinlikle rahatsız etmemeliyiz” açıklamasında bulundu.

GÖZLEM NOKTALARINA SALDIRI

Erdoğan,”Geçenlerde bizim gözlem noktamıza yapılan saldırıda bir şehidimizin olmasının, daha sonra yine bir saldırı yaşamış olmamızın bizi millet olarak ciddi manada rahatsız ettiğini kendisine ifade ettik. Onun da özellikle söylediği şey şu; ‘Biz burada dostumuz Türkiye’nin ve bu gözetleme kulelerinin çevresinde görev yapan Türk askerlerinin zarar görmesini istemiyoruz.’ Beraber çalışmanın devam ettirilmesi şarttır” diye konuştu.