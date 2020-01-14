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14 Ocak 2020 Salı 09:23:05 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 09:36:18

Teşkilatta rahatsızlık: 'CHP balıkçıdan mı yönetiliyor' tartışması

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ve İzmir’deki tek aday’lık formülü Ankara İl Örgütü'nde krize yol açtı. Rakipleri ikna için balıkçıda düzenlenen toplantılara büyük tepki var. Adaylar arasında arabulucu olarak görevlendirilen Fethi Yaşar’ın gizli toplantıları için teşkilat, "Parti balıkçıdan mı yönetiliyor" diye isyan etti.

CHP’nin 37’nci Olağan Kurultay Takvimi ilçe kongreleriyle devam ediyor. Önümüzdeki hafta yapılacak kongrelerle birlikte 957 ilçede seçim tamamlanmış olacak. İstanbul ve İzmir’de mevcut il başkanlarıyla seçime gitmeye karar veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da birden fazla adayın çıkması üzerine harekete geçti. 

ARABULUCU YAŞAR

AKŞAM’ın CHP kulislerinde edindiği bilgilere göre geçtiğimiz hafta Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Kılıçdaroğlu’yla Genel Merkez’de bir araya geldi. Güvener’in bu toplantıda örgütün kendisini desteklediğini belirterek yeniden aday olmak istediğini söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ise herkesin farklı bir adayla kendisini aradığını söyledi. Bu görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı Genel Merkez’e davet etti. Perşembe günü gerçekleşen toplantının ardından Kılıçdaroğlu’nun uzlaşı ve tek adayla kongreye gidilmesi için ikna görevini Yaşar’a verdiği öğrenildi. 

ADAYLAR REDDETTİ

Yaşar geçtiğimiz hafta Ankara Kolyoz Balık Restoran’da Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile adaylığını açıklayan Umut Akdoğan’la bir araya geldi. Güvener ve Akdoğan, Yaşar’ın teklif ettiği ‘tek adaylığı’ reddetti. Önceki akşam ise ilçe başkanları, milletvekilleri ve Ankara siyasetinin önemli isimleriyle aynı balıkçıda bir araya gelen Yaşar’ın bu toplantısı parti içinde tartışmalara neden oldu. Durumdan rahatsız olan teşkilat, CHP’de demokrasinin bittiğini belirterek, “Parti balıkçıdan mı yönetilir oldu” diyerek isyan etti. 

TOPLANTI GİZLİ DEĞİL, KILIÇDAROĞLU İSTEDİ

Fethi Yaşar toplantıyı Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine düzenlediğini belirterek eleştirilere şu yanıtı verdi: “Gizli bir toplantı değil. Gündemdeki konular ile Ankara il başkanlığı ve kongre konuşuldu.”

YALÇINKAYA: ‘KARARLIYIM, ADAY OLACAĞIM’

CHP’nin iki yıl önce yaptığı kongrede bir önceki Ankara İl Başkanı Adnan Keskin’e karşı rakip olan Ayhan Yalçınkaya’nın ikinci defa bir hamle yapacağı öğrenildi. Gençlik Kolları’ndan gelen Yalçınkaya, Kılıçdaroğlu’nun kararı ne olursa olsun adaylığını açıklayacağını yakın çevresine söyledi.

YAVAŞ: “BEN SADECE CHP’NİN ADAYI DEĞİLİM’ 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk yemeğe, “Ben sadece CHP’nin adayı değilim. Benim bu toplantıda olmam doğru değil. Beni parti işlerine karıştırmayın” cevabını vererek katılmadı. Ancak Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun talimatı sonrası ikinci yemeğe katıldı. 

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