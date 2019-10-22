  • Bist 100
    98285.8
  • Dolar
    5,8300
  • Euro
    6,4929
  • Altın
    278,7480
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2. Uluslararası Dostluk Film Festivali 81 ilde gençlerle buluşacak 2. Uluslararası Dostluk Film Festivali 81 ilde gençlerle buluşacak
Mustafa Kaplan: Biz bir yerde dönüş yapacaktık, bu da Antalyaspor maçında oldu Mustafa Kaplan: Biz bir yerde dönüş yapacaktık, bu da Antalyaspor maçında oldu
Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosu Alemde Bir Gece filmi konusu nedir? Alemde Bir Gece oyuncu kadrosu
Marius Sumudica: Taraftarımızdan özür diliyoruz Marius Sumudica: Taraftarımızdan özür diliyoruz
Şu Fransız'dan gelen öneriye bakın: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın Şu Fransız'dan gelen öneriye bakın: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
HDP önündeki eylemde 50'nci gün HDP önündeki eylemde 50'nci gün
ASELSAN'da hedef uzun 'S-Bant' menzilli radarlar ASELSAN'da hedef uzun 'S-Bant' menzilli radarlar
Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt'ta yakalanan Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt'ta yakalanan Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı
Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li eski başkanlar adliyeye sevk edildi Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li eski başkanlar adliyeye sevk edildi
Tarzan Efsanesi konusu ne? Tarzan Efsanesi oyuncuları kim? Tarzan Efsanesi konusu ne? Tarzan Efsanesi oyuncuları kim?
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim futbolcuların 17 milyon Euro'luk alacağını ödeyecek Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim futbolcuların 17 milyon Euro'luk alacağını ödeyecek
Türkiye'den bir ilk daha! 2020'de seri üretimi başlıyor Türkiye'den bir ilk daha! 2020'de seri üretimi başlıyor
Masterchef makarna hamuru tarifi sizlerle: Makarna hamuru nasıl yapılır? Masterchef makarna hamuru tarifi sizlerle: Makarna hamuru nasıl yapılır?
Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir Rus Dışişleri: Suriye'nin petrol çıkarılan bölgelerinin kimde olacağına Putin-Erdoğan görüşmesi açıklık getirebilir
İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı
Liverpool'da Daniel Sturridge pişmanlığı: Bu dansı özlüyorum Liverpool'da Daniel Sturridge pişmanlığı: Bu dansı özlüyorum
1 tonluk tespih, Guinness yolunda 1 tonluk tespih, Guinness yolunda
Sigara haram mı? Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor? Sigara haram mı? Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor?
Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş yeniden atama kurası ne zaman? PBS yeniden atama başvuru ekranı Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş yeniden atama kurası ne zaman? PBS yeniden atama başvuru ekranı
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş takımı ikinci oldu Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş takımı ikinci oldu
Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD'yi hedef almıştır Macaristan'dan Türkiye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD'yi hedef almıştır
Azez'de bomba yüklü araç patladı Azez'de bomba yüklü araç patladı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakatlık kabusu Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakatlık kabusu
Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 15:14:07 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 15:15:10

Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li eski başkanlar adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, görevden alınan HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı ile Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları adliyeye getirildi.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, görevden alınan HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları adliyeye getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Daha önce görevden alınan Mızraklı ile gözaltında bulunmaları nedeniyle tedbiren İçişleri Bakanlığınca görevden alındıkları bugün açıklanan Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında biri görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda Mızraklı, Yılmaz, Ayaz ve Nazlier, gözaltına alınmıştı.

İşlemler için Mızraklı ve Nazlier jandarmaya, Yılmaz ve Ayaz ise emniyete götürülmüştü.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ