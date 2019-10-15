Terör örgütü PKK/YPG destekçileri Türk mallarına boykot başlattı
Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, vatandaşın marketlerdeki Türk gıdalarını almaması için kısa film yayınladı.
Erbil'de YPG destekçileri, Türk ekonomisini zarara uğratmak için sosyal medyada bir boykot başlattı.
Marketlerdeki markalarımızın üzerine Türk bayrağı asan terör seviciler, vatandaşı boykata davet etti.
TÜRK MALLARINI ALMAYIN ÇAĞRISI
Öte yandan sosyal medyada Türk markalarının listesini yayanlar, bu malların alınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ise bu boykot çağrısına tepki gösterdi.
(Ensonhaber)
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