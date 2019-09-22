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22 Eylül 2019 Pazar 15:11:17 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 15:22:29

Terör örgütü PKK en büyük acıyı onlara yaşattı: 33 yılda 59 şehit verdiler

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit olan 7 sivilin mensup olduğu Hiyah aşireti, bu saldırıyla birlikte 33 yılda teröre toplam 59 şehit verdi.

Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur mahallesi mevkisinde 12 Eylül günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan 7 işçinin mensup olduğu Hiyan aşireti 33 yılda terörden çok büyük acı çekti. Diyarbakır, Muş ve Batman gibi birçok ilde yaşayan Hiyan aşireti, yıllardır terör örgütü PKK'ya karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.

2 SALDIRIDA 23 ŞEHİT VERDİLER

Hiyan aşiret mensuplarını hedef alan teröristler, aşiret mensuplarının yoğun yaşandığı Kulp ilçesindeki Hamzalı mahallesinde 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995'te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişi şehit oldu.

33 yılda aşiret mensupları içinde 28 şehitle en çok şehit veren kırsal Koçkar Mahallesi'nde şehitler anıtı kuruldu. Terör örgütü PKK'lıların Koçkar'ın dağlarına giremediğini belirten şehit yakınları, terör örgütünün bebek, kadın, yaşlı dinlemeden Kürtleri öldürdüğünü söyledi.

'BABAMI 196 KURŞUNLA ŞEHİT ETTİLER'

Hiyan aşireti mensuplarından Amil Yatçı, Koçkar mahallesinin terör örgütü ile mücadele eden bir mahalle olduğunu ifade ederek, "Hiyan aşireti 23 muhtarlığa sahip. Biz PKK zihniyetini kabul etmeyen ve karşı çıkan bir aşiretiz. 1985 yılında PKK'ya karşı mücadelede şehit vermeye başladık. 12 Eylül'deki şehitlerimiz de inşallah son şehitlerimiz olur. Kulp'taki patlamada 7 şehit verdik. Köy olarak 28, aşiret olarak 59 şehidimiz oldu. Bunların içinde 2 aylık bebek de var, 93 yaşındaki yaşlımız da var. Babam Hasan Yatçı 1993 yılında 72 yaşındayken 196 mermi ile şehit oldu. Hiyan aşireti PKK'yı kabul etmemiş. PKK'nın zihniyet Ermeni davasıdır. Yani Kürtler bir alakası yok, Çerkez'le bir alakası yok, Laz'la bir alakası yok. Küfür davasıdır. Bizim aşiretimiz bu fikri kabul etmemiş, etmeyecek ve son damlaya kadar da kabul etmiyoruz. Amcam kızının evine 1997'de baskın yapılıyor. Bize ekmek verin diyorlar. Amcamın kızı da size verecek ekmeğimiz yok diyor. 26 kurşunla şehit ettiler. Dava Kürt davası değil küfür davasıdır. Ben Kürdüm Kürt çocuğuyum. Bu Ermeni davasını kabul etmiyorum. Devletin yanındayız. Allah devletimizi daha güçlendirsin. Allah bu devleti başımızdan eksik etmesin" dedi.

Koçkar Mahalle Muhtarı Mehmet Zeki Yıldız, 12 Eylül'de saldırıda 4 yakının şehit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Köylüler oraya odun toplamaya gitmişti. Duyar duymaz koşarak Kulp'a gittik. 7 şehidimiz vardı. 3'ü amcam çocuğu. Biri de amcamın kızının oğluydu. Bunlar bizden ne istiyor? Köy olarak toplam 28 şehidimiz var. PKK'nın Kürt'lerle hiçbir alakası yok. Onlarla bir alakası olsaydı 1 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki kadın, 90 yaşındaki adamları öldürmezdi. Bunların davası Ermeni davası. Kürtlerle bir alakası yok. Bunların gelir kaynağı da HDP'dir. Belediyeleridir."

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