Terör örgütü köşeye sıkışınca Karayılan'dan çağrı geldi

Daha önceki açıklamalarında Türkiye’ye tehditler savuran terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanı Mazlum Kobani, Mehmetçiğin başarılı operasyonu karşısında ağız değiştirdi, ABD’ye hem yalvardı hem tehdit savurdu.

Amerikan televizyonu CNNInternational’ın haberine göre terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Mazlum Kobani, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekatının ardından ABD’li bir diplomatla görüştü, “Bizi yüz üstü bıraktınız” dedi.

İddiaya göre bu konuşma perşembe günü bir araya gelen terör ele başılarından Mazlum Kobani ile ABD’nin DEAŞ’la Mücadelede Özel Temsilcisi Yardımcısı William Roebuck arasında geçti.

CNN’in iddiasına göre Kobani, ABD’li yetkiliye “Bizi sattınız. Bu ahlaksızlık” dedi.

ABD’Yİ RUSYA’YLA TEHDİT ETMİŞ

ABD’nin koltuklarının altındayken sözde ‘kahramanlık’ hikayeleri yazan Kobani panik halinde ABD’yi tehdit etmiş. Kobani ayrıca Roebuck’a, “Basına gitmemek, Amerika’nın bizi terk ettiğini söylememek, hava sahamızı devralmaları için Rusya’ya ve rejime ait uçakları çağırmamak için iki gündür kendimi zor tutuyorum” demiş. İddiaya göre terör ele başı ABD’yi “Rusları içeri alırız” diye tehdit etmiş. CNN’in haberinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in terör örgütü için “Onları bu noktada aşırı tepki göstermemeleri konusunda teşvik ediyoruz ve bazı diplomatik çözümlere izin vermek için yatıştırmaya çalışıyoruz” dediği öne sürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ PANİKTE! KARAYILAN TUTUŞTU

DHA’nın haberine göre, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı.

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajında terörist Karayılan, "Şimdi bu koalisyon güçleri açıklamalarında bu işgale karşı olduklarını belirtmekteler. Eğer gerçekten de bu işgale karşılarsa o zaman Kuzey-Doğu Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar. Bunu yapmazlarsa, bu güçler samimi değildir, iki yüzlüdür" dedi.

Terörist Karayılan’ın açıklamalarından örgütün kara propagandalarla Barış Pınarı Harekatı’nda hava sahasının kapatılmasını amaçladığı da ortaya çıktı.

(DHA)